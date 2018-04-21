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Сотрудник «Владморрыбпорта» вымогал деньги у коммерсантов
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Сотрудник «Владморрыбпорта» вымогал деньги у коммерсантов 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного энергетика по эксплуатации теплосилового оборудования ОАО «Владморрыбпорт» и по совместительству заместителя директора по эксплуатации теплосилового оборудования ООО «ПортЭнерго». Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает PRIMPRESS.
В мае 2017 года обвиняемый решил незаконно получить от представителя коммерческой организации 50 тысяч рублей за срыв графика испытаний оборудования. Он дал указания подчиненным провести профилактические работы как раз в день испытаний. После этого он еще раз сообщил о необходимости передать ему деньги.
Уже 19 февраля 2018 года мужчина лично получил требуемую сумму за предоставление возможности беспрепятственного использования оборудования котельной. Передача проводилась в кафе под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.
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