Сотрудник «Владморрыбпорта» вымогал деньги у коммерсантов

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного энергетика по эксплуатации теплосилового оборудования ОАО «Владморрыбпорт» и по совместительству заместителя директора по эксплуатации теплосилового оборудования ООО «ПортЭнерго». Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает PRIMPRESS.

В мае 2017 года обвиняемый решил незаконно получить от представителя коммерческой организации 50 тысяч рублей за срыв графика испытаний оборудования. Он дал указания подчиненным провести профилактические работы как раз в день испытаний. После этого он еще раз сообщил о необходимости передать ему деньги.