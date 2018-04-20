Ещё
Саратовский полицейский торговал данными покойников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

Саратовский полицейский торговал данными покойников 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Информация об умерших передавалась стражем порядка похоронному агентству за денежное вознаграждение.
В настоящий момент на сотрудника полиции, который сообщал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообсторонней организации личные данные умерших саратовцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, с марта по декабрь 2016 года помощник оперативного дежурного городского УМВД, который имел доступ к оперативной информации о происшествиях и преступлениях, «сливал» владельцу частного похоронного бюро адреса и другие данные погибших жителей Саратова.
За информационные услуги предприимчивый правоохранитель получил в общей сложности от похоронщиков 74 тыс. рублей. Это дало повод надзорному ведомству заподозрить полицейского в коррупции. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее в Саратове в подобных махинациях обвинялись сотрудники скорой медицинской помощи.
Новости Саратова: последние новости
Убийца Насти Российской арестован в Саратове На ночного стрелка из Саратова завели два уголовных дела Пенсионер в Саратове ловко обманул банковских клерков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1166
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой64
Европа ждет «Северный поток-2»102
Первый легальный бордель открывается в России327
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение