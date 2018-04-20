Саратовский полицейский торговал данными покойников 

Информация об умерших передавалась стражем порядка похоронному агентству за денежное вознаграждение.
В настоящий момент на сотрудника полиции, который сообщал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообсторонней организации личные данные умерших саратовцев, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, с марта по декабрь 2016 года помощник оперативного дежурного городского УМВД, который имел доступ к оперативной информации о происшествиях и преступлениях, «сливал» владельцу частного похоронного бюро адреса и другие данные погибших жителей Саратова.
За информационные услуги предприимчивый правоохранитель получил в общей сложности от похоронщиков 74 тыс. рублей. Это дало повод надзорному ведомству заподозрить полицейского в коррупции. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее в Саратове в подобных махинациях обвинялись сотрудники скорой медицинской помощи.