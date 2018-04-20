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В Ульяновске директор напал на врача с обвинениями и вымогательствами
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В Ульяновске директор напал на врача с обвинениями и вымогательствами 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вынесен приговор в отношении директора ульяновской фирмы, который лишен свободы за нападение на врача-педиатра, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Вечером 10 октября 2017 года потерпевший, занимавший должность врача-педиатра, находился возле одного из домов по улице Шолмова. Неожиданно на врача напал местный житель, 31-летний директор фирмы Юрий Акимов. Он обвинил врача в якобы ошибочном диагнозе при лечении сына знакомой. Угрожая пневматическим пистолетом 4,5 мм, он потребовал у врача «компенсацию ущерба» в виде передачи ему 100 тысяч рублей.
Лишь пообещав принести деньги, потерпевший смог скрыться от преследователя.
Акимов признан судом виновным в совершении разбоя (ч.1 ст.162 УК РФ) и приговорен к 3 годам колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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