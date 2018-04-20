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300 литров дизельного топлива похитил 42-летний нижегородец
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300 литров дизельного топлива похитил 42-летний нижегородец 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде за кражу 300 литров дизельного топлива задержан 42-летний мужчина.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, кража была совершена в ночь на 17 апреля из автомобиля, припаркованного на стихийной стоянке на улице Монастырка.
Общая сумма материального ущерба, причиненная крупной транспортно-логистической компании, составила десять тысяч рублей.
Владелец автомобиля, прибывший в Нижний Новгород из другого региона, обнаружил кражу топлива только утром, после чего обратился в полицию.
В течение нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.
В отношении ранее не судимого трудоустроенного нижегородца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, управляющий автозаправкой в Дзержинске украл топлива на 3,5 млн рублей.
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