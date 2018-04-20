За фиктивную постановку на учет жительница Соль-Илецка заплатит штраф

Фиктивную постановку на миграционный учет в Соль-Илецком городском округе осуществила 57-летняя безработная местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

В декабре 2017 года женщина прописала у себя в доме трех иностранных граждан без фактического предоставления места жительства. Факт незаконной прописки обнаружили участковые уполномоченные полиции в ходе отработки административного участка. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации ».

По решению суда местная жительница заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.