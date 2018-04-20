Ещё
За фиктивную постановку на учет жительница Соль-Илецка заплатит штраф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

За фиктивную постановку на учет жительница Соль-Илецка заплатит штраф 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Фиктивную постановку на миграционный учет в Соль-Илецком городском округе осуществила 57-летняя безработная местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
В декабре 2017 года женщина прописала у себя в доме трех иностранных граждан без фактического предоставления места жительства. Факт незаконной прописки обнаружили участковые уполномоченные полиции в ходе отработки административного участка. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
По решению суда местная жительница заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
ProOren: последние новости
В Оренбурге задержан правонарушитель, ранее объявленный в федеральный розыск Директор Сакмарской школы брала на работу мертвые души В Оренбурге задержали мужчину, оранизовашего дома наркопритон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1160
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой63
Европа ждет «Северный поток-2»94
Первый легальный бордель открывается в России327
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение