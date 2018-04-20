Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявлен факт нецелевого расходования денежных средств

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директор муниципального унитарного предприятия города Приволжск заключил ряд фиктивных договоров с тремя частными организациями на выполнение работ и поставку оборудования для МУПа. По данным договорам осуществлено расходование субсидии в размере более двух миллионов рублей. Однако работы и услуги, прописанные в документах, не выполнялись. Оплатив фиктивные договора, руководитель МУПа таким образом погасил имеющуюся у него задолженность перед указанными организациями за ранее поставленный на предприятие мазут.

По материалам, представленным сотрудниками УЭБ и ПК, СУ СК России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ.

В настоящее время фигурант по решению суда уже находится в местах лишения свободы по ранее выявленному факту получения взятки.