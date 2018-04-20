Ещё
Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявлен факт нецелевого расходования денежных средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявлен факт нецелевого расходования денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Фото: ProOren
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директор муниципального унитарного предприятия города Приволжск заключил ряд фиктивных договоров с тремя частными организациями на выполнение работ и поставку оборудования для МУПа. По данным договорам осуществлено расходование субсидии в размере более двух миллионов рублей. Однако работы и услуги, прописанные в документах, не выполнялись. Оплатив фиктивные договора, руководитель МУПа таким образом погасил имеющуюся у него задолженность перед указанными организациями за ранее поставленный на предприятие мазут.
По материалам, представленным сотрудниками УЭБ и ПК, СУ СК России в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ.
В настоящее время фигурант по решению суда уже находится в местах лишения свободы по ранее выявленному факту получения взятки.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Кражу четырехсот тысяч рублей раскрыли оперативники в Ростове Житель Брянской области занимался распространением гашиша, кокаина, метамфетамина и марихуаны В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении злоумышленника, вскрывавшего сейфы в офисных помещениях
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США157
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300356
Первый легальный бордель открывается в России356
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение