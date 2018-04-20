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Угроза взрыва в здании на Смоленской‑Сенной площади в Москве не подтвердилась
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Угроза взрыва в здании на Смоленской‑Сенной площади в Москве не подтвердилась 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Полиция проверила здание на Смоленской-Сенной площади в Москве после сообщения о заложенной бомбе, угроза взрыва не подтвердилась, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по столице.
«В полицию поступило сообщение о возможном минировании здания на Смоленской-Сенной площади. Проведенной проверкой сотрудниками полиции, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что вечером 19 апреля в Москве из здания МИД РФ из-за сообщения о заложенной бомбе были эвакуированы люди.
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