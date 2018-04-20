Мастер «РЖД» хранил на работе взрывные устройства

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении мастера филиала ОАО «РЖД» . Он незаконно приобрел, перевез и хранил взрывчатые вещества и взрывные устройства.

9 июня 2017 года мужчина обнаружил в стволе пушки, возращенной ему после использования в реконструкции боя, два однотипных предмета цилиндрической формы, являющиеся самодельными взрывными устройствами фугасного действия. В органы внутренних дел мужчина их не сдал, а перевез в свой рабочий кабинет, где хранил в сейфе вплоть до момента их изъятия сотрудниками УФСБ России по Орловской области . Кроме того, в гараже мужчины силовики нашли осколочную наступательную гранату М39, противопехотную осколочную оборонительную гранату Ф-1. Он их нашел в ходе поисковых раскопок.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в течение года ему запрещено посещать мероприятия, связанные с реконструкцией военных действий и участвовать в них.