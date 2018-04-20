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Мастер «РЖД» хранил на работе взрывные устройства
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Мастер «РЖД» хранил на работе взрывные устройства 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении мастера филиала ОАО «РЖД». Он незаконно приобрел, перевез и хранил взрывчатые вещества и взрывные устройства.
9 июня 2017 года мужчина обнаружил в стволе пушки, возращенной ему после использования в реконструкции боя, два однотипных предмета цилиндрической формы, являющиеся самодельными взрывными устройствами фугасного действия. В органы внутренних дел мужчина их не сдал, а перевез в свой рабочий кабинет, где хранил в сейфе вплоть до момента их изъятия сотрудниками УФСБ России по Орловской области. Кроме того, в гараже мужчины силовики нашли осколочную наступательную гранату М39, противопехотную осколочную оборонительную гранату Ф-1. Он их нашел в ходе поисковых раскопок.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в течение года ему запрещено посещать мероприятия, связанные с реконструкцией военных действий и участвовать в них.
Сообщение Мастер «РЖД» хранил на работе взрывные устройства появились сначала на РИА 57.
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