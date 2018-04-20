Ревели в суде: челябинских школьниц приговорили к условным срокам за закладки в «Парковом»

Курчатовский районный суд Челябинска огласил приговор двум старшеклассницам, пойманным в микрорайоне «Парковый» на закладке наркотиков. Школьницы 16 и 17 лет получили по четыре года лишения свободы условно.

— Им назначен испытательный срок в четыре с половиной года, — сообщила консультант райсуда Наталья Наумова . — Судом на них наложена обязанность не менять место жительства, учёбы, работы без согласования со специализированным органом, где им также необходимо регулярно отмечаться. При назначении наказания суд учёл, что школьницы ранее не судимы, хорошо характеризуются в школе, признали вину, способствовали расследованию и изобличению других лиц, причастных к преступлению.

Школьниц признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30 пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Теперь если в течение четырёх лет у них снова возникнут проблемы с законом, то условное наказание заменят реальным сроком в колонии.

— Суд получился инквизиционный, воспитательный. Допросили их жёстко, поревели девчонки, — рассказал 74.ru один из участников процесса. — Обе до конца были уверены, что отправятся в колонию.

Одиннадцатиклассниц задержали 9 октября в микрорайоне «Парковый» на улице Ясной. Проезжавшие мимо полицейские обратили внимание на двух засуетившихся девочек-подростков и решили проверить, что происходит. У каждой из школьниц изъяли синтетический наркотик — метилэфедрон. Задержанные дали показания, рассказали, что приобретали вещество через интернет и раскладывали по указанным адресам. По их словам, наркобизнесом они начали заниматься неделю назад.