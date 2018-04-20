Ещё
В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого 

АиФ — Ульяновск 26 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Два экс-офицера полиции признаны виновными в неправомерном завладении денежными средствами жены подозреваемого и отправлены в колонию, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Лишены свободы двое теперь уже бывших сотрудников органов внутренних дел в совершении корыстного преступления.
Дело было так. 26-летняя следователь отделения №1 следственного отдела ОМВД Российской Федерации по Заволжскому району г. Ульяновска Людмила Аббазова принимала участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении наркоторговца. Вместе с 28-летним старшим следователем того же подразделения Кириллом Романовым встретилась с супругой задержанного.
При этом злоумышленники 19 октября 2017 года потребовали от женщины и получили 100 тысяч рублей за якобы за содействие в избрании судом ее мужу меры пресечения без заключения под стражу.
Романов и Аббазова признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), и приговорены соответственно к 1 году 8 месяцам колонии общего режима и 1,5 годам колонии общего режима со штрафом каждому в доход государства в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске директор напал на врача с обвинениями и вымогательствами В Ульяновске уголовнику дали 4 года за изнасилование 15-летней 19 лет назад Под Ульяновском дебошир бил жену, вызвали полицию – избил и ее
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1163
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой64
Европа ждет «Северный поток-2»97
Первый легальный бордель открывается в России327
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение