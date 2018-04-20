В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого

Два экс-офицера полиции признаны виновными в неправомерном завладении денежными средствами жены подозреваемого и отправлены в колонию, сообщает прокуратура Ульяновской области

Лишены свободы двое теперь уже бывших сотрудников органов внутренних дел в совершении корыстного преступления.

При этом злоумышленники 19 октября 2017 года потребовали от женщины и получили 100 тысяч рублей за якобы за содействие в избрании судом ее мужу меры пресечения без заключения под стражу.

Романов и Аббазова признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), и приговорены соответственно к 1 году 8 месяцам колонии общего режима и 1,5 годам колонии общего режима со штрафом каждому в доход государства в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.