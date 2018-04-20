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Подмосковными полицейскими в частном доме изъят арсенал оружия
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Подмосковными полицейскими в частном доме изъят арсенал оружия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Солнечногорскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 51-летний житель г. Москвы, подозреваемый в хранении оружия и боеприпасов.
При обыске по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом пулеметом Судаева, мелкокалиберным револьвером, пистолетом WASP с признаками переделки, 392 патрона различного калибра, а также приспособления для изготовления боеприпасов для огнестрельного оружия кустарным способом. По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы являются пригодным для стрельбы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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