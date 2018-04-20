Ещё
Пистолет-пулемет, револьвер и 392 патрона изъяли полицейские у мужчины в Солнечногорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

Пистолет-пулемет, револьвер и 392 патрона изъяли полицейские у мужчины в Солнечногорске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов в Солнечногорске задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по области Татьяна Петрова.
«При обыске по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: пистолет-пулемет Судаева, пистолет WASP с признаками переделки, 392 патрона различного калибра, а также приспособления для изготовления боеприпасов для огнестрельного оружия кустарным способом. По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы являются пригодным для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», — сообщила Т. Петрова.
Она добавила, что правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
Уголовное дело завели после угона в Москве Rolls-Royce и Mercedes у хроникера журнала Tatler Подростка задержали по подозрению в сексуальном насилии над четырехлетним мальчиком в ТРЦ Columbus Следствие просит арестовать обвиняемого в изнасиловании 19-летней в машине на юго-западе Москвы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1163
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой64
Европа ждет «Северный поток-2»97
Первый легальный бордель открывается в России327
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение