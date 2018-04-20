Пистолет-пулемет, револьвер и 392 патрона изъяли полицейские у мужчины в Солнечногорске

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов в Солнечногорске задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по области Татьяна Петрова.

«При обыске по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: пистолет-пулемет Судаева, пистолет WASP с признаками переделки, 392 патрона различного калибра, а также приспособления для изготовления боеприпасов для огнестрельного оружия кустарным способом. По результатам исследования установлено, что изъятое оружие и боеприпасы являются пригодным для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», — сообщила Т. Петрова.

Она добавила, что правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.