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В Тарко-Сале возбудили уголовного дело на 19-летнего ночного стрелка
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В Тарко-Сале возбудили уголовного дело на 19-летнего ночного стрелка 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Пуровском районе полицейские поймали молодого человека, подозреваемого в хулиганстве. Таркосалинец произвел несколько выстрелов из пневматики вверх и быстро скрылся. Но бдительные горожане тут же набрали номер полиции.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 7 мая. Как сообщила полицейским местная жительница, неизвестный автомобилист на одной из улиц города, прямо в районе детского сада, несколько раз выстрелил вверх из пистолета.
Полицейские установили личность предполагаемого ночного стрелка: им оказался 19-летний житель Тарко-Сале. Юноша честно рассказал, что стрелял хулиганства ради из пневматического пистолета.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.
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