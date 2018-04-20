В Тарко-Сале возбудили уголовного дело на 19-летнего ночного стрелка

В Пуровском районе полицейские поймали молодого человека, подозреваемого в хулиганстве. Таркосалинец произвел несколько выстрелов из пневматики вверх и быстро скрылся. Но бдительные горожане тут же набрали номер полиции.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 7 мая. Как сообщила полицейским местная жительница, неизвестный автомобилист на одной из улиц города, прямо в районе детского сада, несколько раз выстрелил вверх из пистолета.

Полицейские установили личность предполагаемого ночного стрелка: им оказался 19-летний житель Тарко-Сале . Юноша честно рассказал, что стрелял хулиганства ради из пневматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.