Воронежский облсуд ужесточил наказание полицейским, осуждённым на 5 и 6 лет за взятку 

Бывших сотрудников ППС лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Воронежский облсуд в четверг, 19 апреля, ужесточил наказание для бывших полицейских Дмитрия Дадаева и Артёма Артёмов. Районный суд за коррупцию и превышение полномочий приговорил Дадаева к 6 годам лишения свободы, Артёмова — к 5 годам колонии строгого режима. Осуждённых сразу после вынесения приговора в январе 2018 года взяли под стражу в зале суда. Они попытались обжаловать суровые сроки в апелляции, но безуспешно. Напротив, судьи во второй инстанции дополнили им наказание — на 2 года лишили мужчин права занимать должности в органах внутренних дел. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в облсуде. Полицейские получили строгие наказания за целую серию преступлений — вымогательство взятки у наркоторговцев, превышение должностных полномочий, разбой и похищение документов. Как установил суд, инспектор ППС Дмитрий Дадаев и водитель-полицейский Артём Артёмов совершили преступление 27 сентября 2016 года. В ту ночь патруль нёс пост скрытого наблюдения — то есть был без формы и на гражданском авто Renault Megane. Сотрудников ППС вызвали коллеги, которые остановили «двенадцатую» на Ленинском проспекте. В салоне машины нашли наркотики. Когда патруль уехал, Дадаев и Артёмов вместо того, чтобы изъять подозрительное вещество и составить протокол для его направления на экспертизу, потребовали у парней деньги. «Бездействие» полиции они оценили в 50 тыс. рублей. Дадаева и Артёмова расстроило отсутствие денег у молодых людей, поэтому их прицепили друг к другу наручниками, затолкали в автомобиль и отвезли на берег водохранилища. На берегу парней со скованными руками угрожали «искупать» в водохранилище и посадить на 20 лет. Жёсткое отношение тут же возымело результат — один из парней в два часа ночи стал обзванивать знакомых, чтобы занять 50 тыс. рублей. Впрочем, его звонки не увенчались успехом. Тогда полицейские решили съездить к парням домой, чтобы посмотреть, какие вещи можно у них взять в залог из квартиры. В квартире ППСники заметили клатч в серванте, где лежали свёртки с наркотиками. Они тут же сообразили, что передними не просто парни с «дозой» в машине, а наркоторговцы-закладчики. Тут же полицейские потребовали уже не 50, а 500 тыс. рублей. За деньги полицейские обещали не заявлять о находке, сумку с наркотиками они прихватили с собой. Как было установлено, Дадаев дважды получал на карточку своей знакомой деньги от закладчиков: 30 сентября 9,5 тыс. рублей и 6 октября 23,5 тыс. рублей. Вскоре после второго платежа торговцев солями задержали другие полицейские, которые возбудили дело о продаже наркотиков. Через два дня, в октябре 2016 года, силовики пришли за Дадаевым и Артёмовым, против которых парни дали показания. В суде Дадаев и Артёмов признались, что хотели получить взятку. Но оба утверждали, что речь шла о 50, а не о 500 тыс. рублей. Кроме того, за бывших сотрудников ППС заступились их жертвы. Потерпевших наркоторговцев в суд возил конвой, и именно они сидели в клетке, а не полицейские — те как раз под домашним арестом. Оба парня, которым грозит до 20 лет тюрьмы, попросили суд оставить Дадаева и Артёма на свободе и приговорить их к наименьшему наказанию. Потерпевших по этому делу, 22-летних парней, торговавших наркотиками, в феврале 2018 года осудили на 6 лет колонии строгого режима. Оксана Грибкова