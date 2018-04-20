В Омске женщина получила материнский капитал за несуществующего ребёнка

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Её обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Следствие установило, что в 2015 году женщина передала в отдел ЗАГС Кировского округа заявление о рождении второго ребёнка. При этом она указала, что роды прошли не в больнице. В качестве свидетеля выступил мужчина, который подтвердил сведения злоумышленницы. В результате женщина получила материнский капитал в сумме 453 тысячи рублей.

Отметим, что уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.