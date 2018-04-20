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В Омске женщина получила материнский капитал за несуществующего ребёнка
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В Омске женщина получила материнский капитал за несуществующего ребёнка 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины. Её обвиняют в мошенничестве в крупном размере.
Следствие установило, что в 2015 году женщина передала в отдел ЗАГС Кировского округа заявление о рождении второго ребёнка. При этом она указала, что роды прошли не в больнице. В качестве свидетеля выступил мужчина, который подтвердил сведения злоумышленницы. В результате женщина получила материнский капитал в сумме 453 тысячи рублей.
«В целях возмещения причиненного ущерба представителем Пенсионного фонда РФ заявлен гражданский иск», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отметим, что уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.
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