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Тепличная конопля
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Тепличная конопля 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото c ресурса hawaiicannabis.org  В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконном хранении наркотических средств.
В середине апреля этого года в полицию поступило сообщение о том, что гусевчанка может быть причастна к незаконному обороту наркотиков и эта информация получила свое подтверждение.
В теплице, расположенной на приусадебном участке частного дома подозреваемой, сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли три пластиковых ведра с сухим измельченным веществом растительного происхождения.
Проведенная экспертиза показала, что данное вещество — марихуана, общим весом 635 граммов, что является крупным размером. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, злоумышленница сама вырастила коноплю для дальнейшего сбыта наркоманам района.
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