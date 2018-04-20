Тепличная конопля

Фото c ресурса hawaiicannabis.org В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, подозреваемой в незаконном хранении наркотических средств.

В середине апреля этого года в полицию поступило сообщение о том, что гусевчанка может быть причастна к незаконному обороту наркотиков и эта информация получила свое подтверждение.

В теплице, расположенной на приусадебном участке частного дома подозреваемой, сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли три пластиковых ведра с сухим измельченным веществом растительного происхождения.