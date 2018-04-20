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Омского водителя отправили в колонию за езду в нетрезвом виде
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Омского водителя отправили в колонию за езду в нетрезвом виде 

АиФ-Омск 32 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Тарском городском суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 32-летнегого мужчины. Его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Суд установил, что 1 августа 2016 года мужчину ранее приговорили к 2 годам лишения свободы по аналогичному преступлению. Также фигуранта лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Однако в сентябре 2017 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Но продолжил ездить на автомобиле в пьяном виде. В декабре 2017 года мужчина задержали сотрудники ГИБДД.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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