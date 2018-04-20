Омского водителя отправили в колонию за езду в нетрезвом виде

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В Тарском городском суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 32-летнегого мужчины. Его признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Суд установил, что 1 августа 2016 года мужчину ранее приговорили к 2 годам лишения свободы по аналогичному преступлению. Также фигуранта лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев. Однако в сентябре 2017 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Но продолжил ездить на автомобиле в пьяном виде. В декабре 2017 года мужчина задержали сотрудники ГИБДД Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима