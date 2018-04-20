За кражу в Сакмарском районе будут осуждены три взрослых и два подростка

Группа из пяти человек, в которую вошли две женщины 23-х и 27-ми лет, 28-летний мужчина и два подростка 15-ти и 17-ти лет, обвиняется в совершении кражи и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По следственным данным, в ночь на 24 сентября 2017 года в селе Чапаевское Сакмарского района обвиняемые похитили из дома местного жителя бытовую технику и другие предметы на сумму около 40 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступления они признали частично. Уголовное дело с утвержденным овинительным заключение направлено в суд для рассмотрения.