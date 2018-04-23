Директора сахалинского предприятия будут судить за долги по зарплате в 11 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 23 апреля. / ТАСС /. Директор сахалинского предприятия «Атика» предстанет перед судом за невыплату зарплаты 30 работникам в общей сумме 11 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Директор ООО «Атика» с конца 2015 года по начало 2017 года не выплачивал заработную плату более 30 работникам. Общая сумма долга оставила 11 млн рублей", — рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Тамара Журавская.

По ее словам, в ходе предварительного расследования, обвиняемый признал вину и частично выплатил работникам более 4 млн рублей.

Директор ООО «Атика» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух и трех месяцев соответственно"). Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.