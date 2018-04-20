Житель Приморья через соцсети совратил девочки из Читы 

Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Фигурант, 1990 года рождения, по версии следствия, посредством популярной социальной сети вступил в переписку с малолетней, проживающей в городе Чита.
В процессе переписки он склонял потерпевшую к сексуальным действиям, развращая тем самым ребенка. Обнаружив переписку дочери со взрослым мужчиной, родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.