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Житель Приморья через соцсети совратил девочки из Читы
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Житель Приморья через соцсети совратил девочки из Читы 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Фигурант, 1990 года рождения, по версии следствия, посредством популярной социальной сети вступил в переписку с малолетней, проживающей в городе Чита.
В процессе переписки он склонял потерпевшую к сексуальным действиям, развращая тем самым ребенка. Обнаружив переписку дочери со взрослым мужчиной, родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.
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