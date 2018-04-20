Пожилого сибиряка обвиняют в преступлении насильственного характера

Новосибирске заместитель прокурора НСО утвердил обвинение жителю Новосибирска. Мужчину обвиняют в сексуальных преступлениях, а в частности, в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, которая не достигла четырнадцатилетнего возраста, а также с использованием ее беспомощного состояния, в целях изготовления порнографических материалов.

У обвинения имеется на рассмотрение восемь эпизодов, расследованием дела занимались следователи регионального СУ СКР

По версии следствия, новосибирец, который уже был судим за преступления против жизни и здоровья, летом 2014 года изнасиловал несовершеннолетнюю. Затем, спустя 4 года мужчина совершал с ней иные действия сексуального характера, а также делал видеозапись, применял при этом физическое насилие. Отмечается в ведомстве также, что вину в содеянном мужчина не признал. Этим уголовным делом займется Кировский районный суд.