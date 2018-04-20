Порно с девочкой три года снимал пожилой житель Новосибирска

«Мужчина обвиняется в изнасиловании, иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин . — Кроме того, педофил обвиняется в использовании ребенка с целью изготовления порнографических материалов».

Обвиняемый, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, впервые изнасиловал 11-летнюю девочку летом 2014 года. Затем, почти три года он неоднократно совершал с ней иные действия сексуального характера, делал видеозаписи ее тела и вновь насиловал, применяя физическое насилие. «Вину в содеянном мужчина не признал, — говорит Дмитрий Лямкин. — Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска».