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Порно с девочкой три года снимал пожилой житель Новосибирска
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Порно с девочкой три года снимал пожилой житель Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 46 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске перед судом предстанет пожилой насильник. Заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего местного жителя.
«Мужчина обвиняется в изнасиловании, иных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин. — Кроме того, педофил обвиняется в использовании ребенка с целью изготовления порнографических материалов».
Обвиняемый, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, впервые изнасиловал 11-летнюю девочку летом 2014 года. Затем, почти три года он неоднократно совершал с ней иные действия сексуального характера, делал видеозаписи ее тела и вновь насиловал, применяя физическое насилие. «Вину в содеянном мужчина не признал, — говорит Дмитрий Лямкин. — Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд Новосибирска».
Добавим, что в марте суд Дзержинского района вынес приговор 40-летнему гомосексуалисту, сплотившему вокруг себя неблагополучных мальчиков, с которыми два года занимался развратом. Дети сами приходили домой к извращенцу и соглашались на интим за сигареты и пиво. Приговор — 15 лет в колонии строгого режима.
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