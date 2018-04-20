Следком уточнил число жертв пожара в «Зимней вишне»

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» следствие установило, что погибли 60 человек, они все опознаны.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко , результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60. Выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее после процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.