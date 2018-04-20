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Следком уточнил число жертв пожара в «Зимней вишне»
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Следком уточнил число жертв пожара в «Зимней вишне» 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Суть Событий
По делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» следствие установило, что погибли 60 человек, они все опознаны.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60. Выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее после процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» УК РФ, «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ. По делу арестованы семь обвиняемых. Ранее СМИ сообщали о гибели 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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