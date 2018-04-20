Десять пачек сигарет похитил 26-летний грабитель из киоска в Дзержинске

Пакет с десятью пачками сигарет открыто похитил 26-летний грабитель из киоска в Дзержинске.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось 18 апреля, в среду, на проспекте Ленинского комсомола. Мужчина скрылся с похищенной табачной продукцией.

Вскоре он был задержан полицейскими. установившими его личность. В настоящее время ранее судимый злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.