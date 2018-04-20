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Десять пачек сигарет похитил 26-летний грабитель из киоска в Дзержинске
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Десять пачек сигарет похитил 26-летний грабитель из киоска в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пакет с десятью пачками сигарет открыто похитил 26-летний грабитель из киоска в Дзержинске.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось 18 апреля, в среду, на проспекте Ленинского комсомола. Мужчина скрылся с похищенной табачной продукцией.
Вскоре он был задержан полицейскими. установившими его личность. В настоящее время ранее судимый злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним,. грабитель, похитивший из магазина блок сигарет, задержан в Арзамасе.
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