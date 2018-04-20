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Костромичи вложили в «пирамиду» мошенника из Казани почти 2 миллиона рублей
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Костромичи вложили в «пирамиду» мошенника из Казани почти 2 миллиона рублей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Казани, который организовал финансовую пирамиду. Он вовлек в нее средства костромичей, сообщает управление МВД по Костромской области.
Мужчина зарегистрировал кредитный кооператив на территории Чувашии и привлек деньги 11 костромичей в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Он обещал, что люди получат до 180 процентов прибыли.
Деньги он направлял, якобы, на инвестирование крупных коммерческих проектов регионального и федерального уровня.
Но на выплату дивидендов мошенник направлял небольшие суммы, а вот большую часть денег тратил на свои нужды.
Материалы дела направлены в суд.
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