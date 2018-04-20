Костромичи вложили в «пирамиду» мошенника из Казани почти 2 миллиона рублей

Костромские следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Казани , который организовал финансовую пирамиду. Он вовлек в нее средства костромичей, сообщает управление МВД по Костромской области

Мужчина зарегистрировал кредитный кооператив на территории Чувашии и привлек деньги 11 костромичей в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Он обещал, что люди получат до 180 процентов прибыли.

Деньги он направлял, якобы, на инвестирование крупных коммерческих проектов регионального и федерального уровня.

Но на выплату дивидендов мошенник направлял небольшие суммы, а вот большую часть денег тратил на свои нужды.

Материалы дела направлены в суд.