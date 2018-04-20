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Пять человек погибло при пожаре в Алтайском крае
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Пять человек погибло при пожаре в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Тела пяти человек нашли во время тушения пожара в селе Косиха Алтайского края.
Частный дом, в котором находился хозяин и пять его гостей, загорелся около 04:40 часов 20 апреля. Пожар потушили спустя 19 минут, внутри дома были обнаружены тела погибших. По версии СУ СКР по Алтайкому краю, все пятеро погибли от отравления угарным газом.
На место происшествия выехал начальник полиции ГУ МВД по Алтайскому краю Александр Лаас, сотрудники уголовного розыска, а также наиболее опытные следователи из отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
Назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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