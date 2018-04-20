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В Барнауле три посетителя бара госпитализированы с ножевыми ранениями
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В Барнауле три посетителя бара госпитализированы с ножевыми ранениями 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
44-летнего барнаульца задержали по подозрению в причинении ножевых ранений троим посетителям бара в Индустриальном районе.
По данным ГУ МВД России по краю, 19 апреля подозреваемый отдыхал в баре вместе с родственниками. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, и мужчина ударил ножом обидчика. Как сообщает полиция, ножевые ранения также получили отдыхавшие в заведении парень и девушка.
Потерпевших госпитализировали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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