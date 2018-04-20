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В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 20-летнего жителя Усольского района
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В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 20-летнего жителя Усольского района 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудниками уголовного
розыска отдела полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России
«Иркутское» устанавливается местонахождение Лахмостова Сергея
Сергеевича, 1997 года рождения. Накануне в полицию о розыске сына
обратилась его мама.
Сотрудники полиции установили, что  молодой человек ушел из общежития в городе Иркутске в начале апреля и до  настоящего времени не вернулся.
Проводятся розыскные мероприятия.
Приметы: на вид 20-25лет, рост около
175-180 сантиметров, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы
короткие темно-русые.
Особые приметы: на правой руке выше плеча имеется широкий шрам, картавит.
Граждан, располагающих данными о месте
нахождении Лахмостова Сергея Сергеевича, убедительно просим сообщить по  телефонам: 8 (3952) 212937 (дежурная часть ОП № 9), 8 (3952) 216464 (бюро
регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02.
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