В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 20-летнего жителя Усольского района

Сотрудниками уголовного

розыска отдела полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России

«Иркутское» устанавливается местонахождение Лахмостова Сергея

Сергеевича, 1997 года рождения. Накануне в полицию о розыске сына

обратилась его мама.

Сотрудники полиции установили, что молодой человек ушел из общежития в городе Иркутске в начале апреля и до настоящего времени не вернулся.

Проводятся розыскные мероприятия.

Приметы: на вид 20-25лет, рост около

175-180 сантиметров, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы

короткие темно-русые.

Особые приметы: на правой руке выше плеча имеется широкий шрам, картавит.

Граждан, располагающих данными о месте

нахождении Лахмостова Сергея Сергеевича, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (3952) 212937 (дежурная часть ОП № 9), 8 (3952) 216464 (бюро