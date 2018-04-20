Полицейские перекрыли в Братске Иркутской области источник сбыта синтетических наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России «Братское»

проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц,

осуществляющих торговлю запрещёнными веществами. В результате задержан

местный житель, сбывавший так называемую «синтетику» на улицах Братска

В вечернее время возле дома по улице

Обручева наркополицейские задержали с поличным 32-летнего мужчину.

Проданное им вещество, предположительно, наркотического происхождения,

изъято и передано на исследование.

Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой синтетический наркотик, который входит в перечень

запрещённых к распространению. Ещё одна доза аналогичного состава

обнаружена у мужчины при личном досмотре. Подозреваемый рассказал

полицейским, что около двух лет наркотики приобретает в Интернете. Часть

их использует для собственного потребления, часть — для реализации.

По признакам преступления,

предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (сбыт

наркотических средств), следственным отделом СУ МУ МВД РФ «Братское»

возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде

лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Следователем представлено

ходатайство об изоляции обвиняемого и применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста, которое было поддержано в судебной инстанции.