Полицейские перекрыли в Братске Иркутской области источник сбыта синтетических наркотиков 

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления МВД России «Братское»
проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц,
осуществляющих торговлю запрещёнными веществами. В результате задержан
местный житель, сбывавший так называемую «синтетику» на улицах Братска.
В вечернее время возле дома по улице
Обручева наркополицейские задержали с поличным 32-летнего мужчину.
Проданное им вещество, предположительно, наркотического происхождения,
изъято и передано на исследование.
Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой синтетический наркотик, который входит в перечень
запрещённых к распространению. Ещё одна доза аналогичного состава
обнаружена у мужчины при личном досмотре. Подозреваемый рассказал
полицейским, что около двух лет наркотики приобретает в Интернете. Часть
их использует для собственного потребления, часть — для реализации.
По признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (сбыт
наркотических средств), следственным отделом СУ МУ МВД РФ «Братское»
возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде
лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Следователем представлено
ходатайство об изоляции обвиняемого и применении к нему меры пресечения в виде домашнего ареста, которое было поддержано в судебной инстанции.