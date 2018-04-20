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Вскрывал дачные домики и воровал инструменты
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Вскрывал дачные домики и воровал инструменты 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото c ресурса tulasmi.ru  Перед судом предстанет житель Кольчугино, обвиняемый в краже имущества из дачных домов.
Следствие установило, что осенью прошлого года 35-летний кольчугинец взламывал дачные домики и похищал из них элеткроинструменты и бытовую технику. Общую сумму ущерба, нанесённого мужчиной, оценили в 38 тысяч рублей. Причём, как выяснило следствие, воровал мужчина у дачников из Московской и Тверской областей.
Мужчину задержали полицейский на территории Кольчугино. Задержанный пояснил, что часть похищенных предметов быта он успел продать, а деньги потратил на личные нужды. Часть имущества изъяли и возвратили законным владельцам. Кроме того, полицейские установили, что этот же мужчина украл у своей 50-летней знакомой велосипед стоимостью 6 тысяч рублей. Видимо, на нём он и возил «добычу».
Теперь мужчине придётся ответить перед законом. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.
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