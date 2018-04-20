В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Накануне днём в дежурную часть

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной

группы установили, что на автомобиле «Москвич 2141» приехала компания

мужчин для занятия рыбной ловлей. Во время рыбалки местные жители

заметили, как их автомобиль, стоящий на автодороге, загорелся.

Сотрудниками полиции рассматривалось

несколько причин возгорания, в том числе и техническая неисправность

отечественной машины, однако, в ходе оперативно-розыскных мероприятий

подтвердилась именно версия поджога. Сотрудниками уголовного розыска

установлено, что по пути к месту отдыха, рыбаки вступили в дорожный

конфликт с незнакомцами, один из которых, в дальнейшем предположительно,

и совершил противоправное деяние.

В отдел полиции доставлен 30-летний

житель посёлка Ния, сейчас с ним работают следователи. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного

уничтожение или повреждение имущества».