44-летний нижегородец убил брата, заподозрив в краже денег

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 28 сентября 2017 года в квартире дома по улице Строкина в Автозаводском районе мужчина несколько раз ударил по голове младшего брата, которого заподозрил в краже незначительной суммы денег.

Пострадавший нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил за счет старшего родственника.

Два дня спустя состояние избитого мужчины ухудшилось, и его госпитализировали в городскую больницу. 2 октября, несмотря на усилия медиков, 37-летний пациент скончался.

Трудоустроенный и женатый мужчина полностью признал свою вину. Он помещен под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 50-летний нижегородец убил старшего брата ломом.