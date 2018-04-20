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44-летний нижегородец убил брата, заподозрив в краже денег
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44-летний нижегородец убил брата, заподозрив в краже денег 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, 28 сентября 2017 года в квартире дома по улице Строкина в Автозаводском районе мужчина несколько раз ударил по голове младшего брата, которого заподозрил в краже незначительной суммы денег.
Пострадавший нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил за счет старшего родственника.
Два дня спустя состояние избитого мужчины ухудшилось, и его госпитализировали в городскую больницу. 2 октября, несмотря на усилия медиков, 37-летний пациент скончался.
Трудоустроенный и женатый мужчина полностью признал свою вину. Он помещен под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, 50-летний нижегородец убил старшего брата ломом.
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