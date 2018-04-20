Глава Крыма считает преступниками тех, кто удерживает команду «Норда» 

Те, кто в обход человеческих и международных норм удерживают на Украине российских моряков, — международные преступники.
Об этом на своей странице в социальной сети написал глава Крыма. Сергей Аксёнов отметил, что двое рыбаков, которым удалось покинуть Украину, уже вернулись домой.
Сейнер «Норд» задержали почти месяц назад — 25 марта, напоминает телеканал «Россия 24». Управление ФСБ Крыма завело уголовное дело по статье «Угон воздушного или водного транспорта». Суд Украины оштрафовал моряков.
Капитану Владимиру Горбенко грозит 5 лет тюрьмы за нарушение порядка въезда. Также его подозревают в незаконной ловле рыбы. На время следствия ему запретили покидать Украину. В отношении остальных такое решение не принято, однако 19 апреля пограничники сняли с рейса в Минск семерых рыбаков.