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Умышленный наезд на судебного пристава во Владивостоке не остался безнаказанным
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Умышленный наезд на судебного пристава во Владивостоке не остался безнаказанным 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Первореченский районный суд города Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено в июле 2017 года на участке проезжей части вблизи дома № 117 по Океанскому проспекту во Владивостоке.
Фигурант, находясь за рулем Toyota Prius, совершил наезд на судебного пристава, на исполнение у котрого были постановления судьи о приводе должника в судебный участок.
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