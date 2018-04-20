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Суд в Китае оправдал обвиняемого в убийстве через 23 года после вынесения приговора
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Суд в Китае оправдал обвиняемого в убийстве через 23 года после вынесения приговора 

ТАСС 48 минут назад
ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Высокий народный суд северо-восточной китайской провинции Цзилинь вынес оправдательный вердикт по делу Лю Чжунлиня, приговоренного в июле 1994 года к смертной казни за убийство с отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina.
"Первоначальное решение суда признано недействительным в силу невыясненных фактов и за отсутствием достаточных доказательств", — приводит портал постановление суда.
В соответствии с установленными юридическими правилами ошибочно обвиненному будет выплачена государственная компенсация. По словам Лю Чжунлиня, которому в этом году исполнилось 50 лет, снятие с него обвинений — логичный результат, к которому он стремился многие годы.
В октябре 1990 года полиция обнаружила в огороде одной из деревень уезда Дунляо (провинция Цзилинь) труп женщины, ушедшей из дома и не вернувшейся примерно за год до этого. Как показала экспертиза, убитая была на 21-й неделе беременности. В силу сложившихся обстоятельств главным подозреваемым оказался Лю Чжунлинь. Через год после вынесения ему приговора смертная казнь была отложена, а в дальнейшем заменена на лишение свободы сроком 25 лет.
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