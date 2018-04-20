Ещё
Пьяный приморец ограбил пожилую женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный приморец ограбил пожилую женщину 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную частьотдела полиции поступило заявление 70-летней жительницы Уссурийска. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя, который открыто, похитил у нее денежные средства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, потребовал от женщины передать ему денег на приобретение алкоголя. Получив отказ, мужчина толкнул потерпевшую и открыто похитил у нее кошелек. Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства, где он дал признательные показания. Часть денежных средств возвращена потерпевшей.
Primpress: последние новости
Житель Приморья ответит за ложное сообщение о готовящемся взрыве Приморец похитил у своего знакомого огнестрельный пистолет Телефон жительницы Владивостока указали на сайте досуга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
РФ признала неспособность создавать спутники386
Первый легальный бордель открывается в России304
США назвали условия для улучшения отношений с РФ42
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение608
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение