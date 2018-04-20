Пьяный приморец ограбил пожилую женщину

В дежурную частьотдела полиции поступило заявление 70-летней жительницы Уссурийска . Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя, который открыто, похитил у нее денежные средства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, потребовал от женщины передать ему денег на приобретение алкоголя. Получив отказ, мужчина толкнул потерпевшую и открыто похитил у нее кошелек. Причиненный ущерб женщина оценила в 43 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства, где он дал признательные показания. Часть денежных средств возвращена потерпевшей.