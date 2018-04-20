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Американец убил свою беременную подругу и спрятал ее тело в чемодан
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Американец убил свою беременную подругу и спрятал ее тело в чемодан 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Житель американского города Милуоки Квентин Нил обвиняется в убийстве своей подруги, которая была на пятом месяце беременности. Тело девушки было обнаружено полицейскими в чемодане, перемотанном скотчем. Об этом сообщило издание People.
Правоохранители арестовали мужчину после того, как было обнаружено тело 21-летней Шеннон Мани в хранилище, арендованном Нилом. Уточняется, что на теле убитой были многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.
Согласно сообщению, девушка проживала в доме со своими родителями. После того, как 13 апреля она не забрала младшего брата из школы и пропустила работу, ее семья обратилась в полицию. Правоохранители заподозрили в причастности к пропаже девушки Нила, после чего был получен орде на обыск его квартиры. Там судмедэксперты нашли следы крови.
Как уточняет следствие, между молодыми людьми произошла ссора, в результате чего Нил достал пистолет и выстрелил в свою подругу. Однако обвиняемые отрицает такую версию развития событий и сообщает о том, что ему наоборот пришлось защищаться.
В настоящее время Нил находится под стражей. Известно, что за него назначен залог в 500 тысяч долларов.
Жительница Ленинградской области поссорилась с мужем, а позже убила его. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в Краснодаре. Подозреваемая, чтобы скрыть преступление, завернула тело в ковер и выкинула в мусорный бак.
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