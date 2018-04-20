Ещё
Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Два сотрудника правоохранительных органов были застрелены в четверг в городе Трентон (штат Флорида). Об этом сообщается в Facebook управления шерифа округа Холмс.
В заявлении уточняется, что речь идет о двух помощниках шерифа округа Гилкрист. По данным властей, нападение на полицейских было, предположительно, спланировано злоумышленником заранее.
Агентство The Associated Press сообщило, что огонь по сотрудникам правоохранительных органов был открыт в тот момент, когда они находились в помещении ресторана. Неизвестный стрелял по ним с улицы через окно. Помощники шерифа от полученных огнестрельных ранений скончались, злоумышленник также был найден мертвым. Его личность пока не разглашается, какими мотивами он руководствовался, не уточняется.
ТАСС: последние новости
Череп человека найден в колодце в парке "Покровское- Стрешнево" в Москве Экс-глава администрации Нижнего Новгорода и его зам подозреваются в получении взятки Суд огласит приговор главе УСБ СК РФ Максименко
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники312
Первый легальный бордель открывается в России298
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии434
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение595
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой4
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение