Радиатор, газовую плиту и холодильник украл 51-летний нижегородец из квартиры 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе областного Управления МВД, преступление случилось в райцентре Ковернино.
Злоумышленник, отжав входную дверь, вынес имущество из квартиры дома по улице Ленинградской. В апреле кражу обнаружили отсутствовавшие с января владельцы жилища.
Некоторое время спустя личность злоумышленника, совершившего кражу, была установлена, и его задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, холодильник украл из чужого дома 46-летний нижегородец.