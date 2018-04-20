Ещё
Радиатор, газовую плиту и холодильник украл 51-летний нижегородец из квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радиатор, газовую плиту и холодильник украл 51-летний нижегородец из квартиры 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе областного Управления МВД, преступление случилось в райцентре Ковернино.
Злоумышленник, отжав входную дверь, вынес имущество из квартиры дома по улице Ленинградской. В апреле кражу обнаружили отсутствовавшие с января владельцы жилища.
Некоторое время спустя личность злоумышленника, совершившего кражу, была установлена, и его задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, холодильник украл из чужого дома 46-летний нижегородец.
Newsroom24: последние новости
Экс-глава Нижнего Новгорода Кондрашов объявлен в розыск Фальшивомонетчика, обманувшего заключенного, осудят в Нижнем Новгороде Опубликовано видео ареста Владимира Привалова в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники312
Первый легальный бордель открывается в России298
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии434
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение595
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой4
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение