Радиатор, газовую плиту и холодильник украл 51-летний нижегородец из квартиры

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе областного Управления МВД , преступление случилось в райцентре Ковернино

Злоумышленник, отжав входную дверь, вынес имущество из квартиры дома по улице Ленинградской. В апреле кражу обнаружили отсутствовавшие с января владельцы жилища.

Некоторое время спустя личность злоумышленника, совершившего кражу, была установлена, и его задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, холодильник украл из чужого дома 46-летний нижегородец.