Суд огласит приговор главе УСБ СК РФ Максименко 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу вынесет приговор начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко в рамках уголовного дела о получении крупной взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Гособвинитель в ходе прений сторон, которые проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих государственную тайну, попросил признать Максименко виновным и приговорить его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей.
Из обвинительного заключения следует, что в 2016 году подсудимый получил $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова — одного из фигурантов дела о перестрелке у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года. Также Максименко обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. от предпринимателя Бадри Шенгелия за организацию в его интересах незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Обвинения им предъявлены по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, следствие по нему уже завершено, они знакомятся с делом.
Перестрелка и ее последствия
По версии следствия, к перестрелке на Рочдельской улице привел инцидент с собственницей ресторана Elements Жанной Ким, которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого. Они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ей и членами ее семьи. Собственницу ресторана на встрече представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев.
После перестрелки были возбуждены четыре уголовных дела: в отношении правоохранителей по факту превышения ими полномочий — бывшего и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина, бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Пресненского района Москвы Ильдара Шакирова и бывшего участкового Рената Зиннатулина, по факту вымогательства в отношении 14 человек, в том числе в отношении криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, по факту взятки в особо крупном размере в отношении Никандрова, Максименко и Ламонова, а также дело в отношении Буданцева, обвиняемого в убийстве в ходе перестрелки. Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, уголовное преследование в отношении Буданцева прекращено.
В декабре 2017 года и в марте нынешнего года в судах Москвы были вынесены приговоры в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и фигурантов дела о вымогательстве.