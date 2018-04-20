Суд огласит приговор главе УСБ СК РФ Максименко

Гособвинитель в ходе прений сторон, которые проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих государственную тайну, попросил признать Максименко виновным и приговорить его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Обвинения им предъявлены по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, следствие по нему уже завершено, они знакомятся с делом.

Перестрелка и ее последствия

По версии следствия, к перестрелке на Рочдельской улице привел инцидент с собственницей ресторана Elements Жанной Ким, которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют Шакро Молодого . Они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ей и членами ее семьи. Собственницу ресторана на встрече представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев

После перестрелки были возбуждены четыре уголовных дела: в отношении правоохранителей по факту превышения ими полномочий — бывшего и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Дениса Ромашкина , бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Пресненского района Москвы Ильдара Шакирова и бывшего участкового Рената Зиннатулина , по факту вымогательства в отношении 14 человек, в том числе в отношении криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, по факту взятки в особо крупном размере в отношении Никандрова, Максименко и Ламонова, а также дело в отношении Буданцева, обвиняемого в убийстве в ходе перестрелки. Как ранее сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, уголовное преследование в отношении Буданцева прекращено.

В декабре 2017 года и в марте нынешнего года в судах Москвы были вынесены приговоры в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и фигурантов дела о вымогательстве.