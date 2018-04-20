Мосгорсуд приговорил обвиняемого в коррупции полковника М. Максименко к 13 годам колонии

Мосгорсуд признал виновным обвиняемого в получении взяток начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил признать М. Максименко виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — огласил решение судья Олег Музыченко.

В прениях сторона защиты просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на том, что в деле нет объективных доказательств вины М. Максименко ни по одному из эпизодов. Также защита обратила внимание суда на многочисленные нарушения в деле, в частности, связанные с подследственностью и засекречиванием части материалов дела.

В своем последнем слове М. Максименко попросил суд вынести справедливый, по его мнению, приговор — оправдательный.

Гособвинитель попросил суд приговорить М. Максименко к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб. По версии обвинения, начальник УСБ СК получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия. Подсудимый полностью отрицает свою вину.

Согласно обвинительному заключению, взятка О. Шейхаметова была получена за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 г.

Вторую взятку М. Максименко, по версии следствия, получил от петербургского бизнесмена Б. Шенгелии в размере 50 тыс. долл. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.

Арест М. Максименко состоялся летом 2016 г. Кроме того, были задержаны и арестованы его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Шакро Молодого крупную сумму за покровительство.

Никулинский районный суд 29 марта признал З. Калашова виновным в вымогательстве и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Дела в отношении Д. Никандрова и А. Ламонова выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. Источники Агентства «Москва» ранее прогнозировали, что эти дела будут рассмотрены судом в особом порядке, так как обвиняемые полностью признали вину.