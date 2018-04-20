Ещё
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в коррупции полковника М. Максименко к 13 годам колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в коррупции полковника М. Максименко к 13 годам колонии 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: РАПСИ
Мосгорсуд признал виновным обвиняемого в получении взяток начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил признать М. Максименко виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — огласил решение судья Олег Музыченко.
В прениях сторона защиты просила суд вынести оправдательный приговор, настаивая на том, что в деле нет объективных доказательств вины М. Максименко ни по одному из эпизодов. Также защита обратила внимание суда на многочисленные нарушения в деле, в частности, связанные с подследственностью и засекречиванием части материалов дела.
В своем последнем слове М. Максименко попросил суд вынести справедливый, по его мнению, приговор — оправдательный.
Гособвинитель попросил суд приговорить М. Максименко к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб. По версии обвинения, начальник УСБ СК получил 500 тыс. долл. от бизнесмена Олега Шейхаметова и 50 тыс. долл. от предпринимателя Бадри Шенгелия. Подсудимый полностью отрицает свою вину.
Согласно обвинительному заключению, взятка О. Шейхаметова была получена за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 г.
Вторую взятку М. Максименко, по версии следствия, получил от петербургского бизнесмена Б. Шенгелии в размере 50 тыс. долл. за организацию служебной проверки и возбуждение дела против полицейских, которые проводили оперативные мероприятия в отношении предпринимателя и незаконно изъяли у него часы.
Арест М. Максименко состоялся летом 2016 г. Кроме того, были задержаны и арестованы его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Денис Никандров. По данным следствия, они получили от «вора в законе» Шакро Молодого крупную сумму за покровительство.
Никулинский районный суд 29 марта признал З. Калашова виновным в вымогательстве и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
Дела в отношении Д. Никандрова и А. Ламонова выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. Источники Агентства «Москва» ранее прогнозировали, что эти дела будут рассмотрены судом в особом порядке, так как обвиняемые полностью признали вину.
Агентство «Москва»: последние новости
Уголовное дело завели после угона в Москве Rolls-Royce и Mercedes у хроникера журнала Tatler Подозреваемый в хищении 8 млн руб. у бизнесмена в гостинице «Сретенская» задержан спустя год после кражи Пистолет-пулемет, револьвер и 392 патрона изъяли полицейские у мужчины в Солнечногорске
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание240
«Весь салон залит кровью»76
Турция вывела золотой запас из США220
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Первый легальный бордель открывается в России356
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение