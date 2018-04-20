Дело полковника СКР Михаила Максименко

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова . После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за «лоббирование» возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.

26 декабря 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Максименко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

23 января 2018 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

Адвокаты Максименко просили суд вернуть дело в прокуратуру для доследования, а также заявили о подсудности дела одному из районных судов Москвы или Петербурга по месту совершения вменяемых преступлений. Суд отклонил оба ходатайства.

В суде были оглашены показания бизнесмена Олега Шейхаметова, который, по его словам, передал через посредника 500 тысяч долларов офицерам СКР за освобождение своего друга — Андрея Кочуйкова ("Итальянец") — из СИЗО. Кроме того, показания в суде дали бывший заместитель Максименко Александр Ламонов, заключивший досудебное соглашение, экс-заместитель руководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров, действующий заместитель главы ГСУ СК Москвы Сергей Синяговский , бывший начальник следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко , который содержится под стражей в рамках дело о получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого.

Суд также допросил действующего руководителя ОРЧ-5 ГУ МВД по Санкт-Петербургу Романа Полозаева. Свидетель заявил, что Максименко пытался оказывать давление на СК по Санкт-Петербургу и использовал свое влияние «для сведения счетов».

19 марта в суде был допрошен в качестве свидетеля руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов . Он отверг обвинения в причастности бывшего главы УСБ СКР Михаила Максименко к коррупционной схеме по освобождению из СИЗО предполагаемого «криминального авторитета» Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец».

По словам Дрыманова, Максименко не вмешивался в ход расследования уголовного дела в отношении Кочуйкова, так как у него не было полномочий, поскольку любое действие по нему визировалось ФСБ.

26 марта руководитель УСБ СКР Михаил Максименко дал показания в Мосгорсуде, в ходе которых отверг все обвинения в получении взяток, отметив, что он не только не получал деньги, но и не обладал полномочиями вмешиваться в ход расследования, следователи ему не подчинялись.

По первому эпизоду Максименко заявил, что начал интересоваться делом о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице, по которому обвиняемым проходил Кочуйков ("Итальянец"), так как у него «вызвала ряд вопросов» и подозрение ситуация, в ходе которой «бывший сотрудник ФСБ, адвокат» Эдуард Буданцев , расстрелявший людей у ресторана, «оказался под домашним арестом». Полковника интересовало, нет ли в деле коррупционной составляющей со стороны сотрудников СК. По словам Максименко, на одной из встреч со своим заместителем Александром Ламоновым тот рассказал, что получил от знакомых деньги за решение вопроса по «Итальянцу», и они лежат у него в сейфе.

Потом на очередной встрече с Ламоновым Максименко настойчиво порекомендовал заместителю полученные деньги вернуть, извиниться и сказать, что никак повлиять на ход расследования не может. По словам Максименко, Ламонов сообщил ему, что полученные деньги вернул.

Ламонов заявил суду, что привез коробку с долларами в служебную квартиру Максименко, где последний якобы получил 400 тысяч, а 100 были поделены между посредниками.

По второму эпизоду, из показаний свидетелей следовало, что Максименко был заинтересован в возбуждении «дела по часам», чтоб потом через привлечение к уголовной ответственности полицейских «выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса». По утверждению предпринимателя Бадри Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.

Максименко опроверг конфликт с Клаусом. По его словам, к нему поступил сигнал о возможной противоправной деятельности и возможной коррупционной составляющей сотрудников СК по Санкт-Петербургу, после чего им была составлена докладная записка на имя председателя СК. Дальше была назначена проверка, в ходе которой он «специальных задач не ставил», а лишь «поручил подразделению Ламонова объективно разобраться».

По версии обвинения, питерский СК отказался возбуждать дело по факту кражи часов, поэтому Максименко организовал изъятие дела в центральный аппарат, где дело все же было возбуждено. Как пояснил свидетель Шенгелия, он лично передал взятку Максименко после того, как тот ему вручил копию постановления о возбуждении дела в отношении оперативников, забравших у него дорогие часы.

29 марта в суде прошли прения сторон в закрытом режиме.

Гособвинитель попросил суд приговорить руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко к 15 годам колонии строгого режима. Также прокурор потребовал назначить штраф в 165 миллионов рублей.

Защита просила суд вынести оправдательный приговор, так как в деле нет объективных доказательств вины Максименко ни по одному из эпизодов. Кроме того, адвокаты обратили внимание суда на многочисленные нарушения в деле, в том числе связанные с подследственностью (по УПК дела о взятках и в отношении сотрудников Следственного комитета должен расследовать сам СК) и засекречиванием части материалов дела.

Михаил Максименко, выступая с последним словом в Мосгорсуде по делу о получении взяток на 550 тысяч долларов, попросил суд о вынесении оправдательного приговора.

Мосгорсуд огласит приговор полковнику СКР Михаилу Максименко 20 апреля.