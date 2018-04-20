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В Саудовской Аравии неизвестные убили трех полицейских
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В Саудовской Аравии неизвестные убили трех полицейских 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
В результате нападения неизвестных на блокпост полиции погибли трое полицейских, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Саудовской Аравии.
В ведомстве сообщили, что нападавшие открыли огонь на блокпост полиции между районами аль-Муджарида и Барик на востоке страны.
Сообщается, что сотрудники сил безопасности установили личности нескольких человек, которые связаны с организацией нападения на полицейских, двое из них задержаны. Еще один подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов. Его убили ответным огнем.
Отмечается, что один из раненных полицейских скончался по дороге в больницу.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии 15 человек приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу Ирана.
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