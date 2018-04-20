В Саудовской Аравии неизвестные убили трех полицейских

В ведомстве сообщили, что нападавшие открыли огонь на блокпост полиции между районами аль-Муджарида и Барик на востоке страны.

Сообщается, что сотрудники сил безопасности установили личности нескольких человек, которые связаны с организацией нападения на полицейских, двое из них задержаны. Еще один подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов. Его убили ответным огнем.

Отмечается, что один из раненных полицейских скончался по дороге в больницу.