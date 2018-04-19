МВД: Опасных предметов в здании на Смоленской-Сенной площади не обнаружено

Информация о минировании здания на Смоленской-Сенной площади не подтвердилась. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«Поступило сообщение о возможном минировании здания на Смоленской-Сенной площади. Проведенной проверкой сотрудниками полиции, предметов представляющих опасность не обнаружено», — говорится в сообщении.