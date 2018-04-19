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МВД: Опасных предметов в здании на Смоленской-Сенной площади не обнаружено
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МВД: Опасных предметов в здании на Смоленской-Сенной площади не обнаружено 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Информация о минировании здания на Смоленской-Сенной площади не подтвердилась. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«Поступило сообщение о возможном минировании здания на Смоленской-Сенной площади. Проведенной проверкой сотрудниками полиции, предметов представляющих опасность не обнаружено», — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил Агентству «Москва», что из здания МИД РФ на Смоленской-Сенной площади проводится эвакуация людей из-за информации об угрозе взрыва.
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