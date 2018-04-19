Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства выкупа

Установлено, что в ноябре 2017 года соучастники в корыстных целях разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе.

Столичные полицейские задержали пять человек по подозрению в похищении человека и вымогательстве выкупа за него.

— Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявлено обвинение пяти мужчинам в возрасте от 26 до 36 лет по статьям «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений» и «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Уточняется, что четверо подозреваемых были взяты под стражу, а пятый — отправлен под домашний арест. Следствием установлено, что в ноябре 2017 года соучастники в корыстных целях разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. 27 ноября на парковке в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Северянин», которое расположено рядом с кладбищем, они насильно посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес. Соучастники потребовали от него 60 тысяч рублей под предлогом выдуманного долга.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел ( МВД ) России обвиняемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.