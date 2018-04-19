Ещё
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства выкупа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства выкупа 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Установлено, что в ноябре 2017 года соучастники в корыстных целях разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе.
Столичные полицейские задержали пять человек по подозрению в похищении человека и вымогательстве выкупа за него.
— Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве предъявлено обвинение пяти мужчинам в возрасте от 26 до 36 лет по статьям «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений» и «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
Уточняется, что четверо подозреваемых были взяты под стражу, а пятый — отправлен под домашний арест. Следствием установлено, что в ноябре 2017 года соучастники в корыстных целях разработали преступный план по похищению своего коллеги по работе. 27 ноября на парковке в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Северянин», которое расположено рядом с кладбищем, они насильно посадили потерпевшего в машину и вывезли его в лес. Соучастники потребовали от него 60 тысяч рублей под предлогом выдуманного долга.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) России обвиняемых задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
МЕЖДУ ТЕМ  Возбуждено уголовное дело по факту похищения 3-летней россиянки в Вене
Вечерняя Москва: последние новости
Уголовное дело возбуждено по факту угона двух дорогостоящих иномарок хроникера журнала Tatler СК подтвердил возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова Два уголовных дела возбуждены по факту нападения на башкирских школьников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение224
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии325
РФ и США могут прервать авиасообщение292
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег162
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение