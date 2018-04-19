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Мигрант ударил ножом молодого обидчика в поселке Лесной Московской области
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Мигрант ударил ножом молодого обидчика в поселке Лесной Московской области 

360tv.ru 50 минут назад
Приезжий из Узбекистана с ножом напал на молодого человека в поселке Лесной Пушкинского района Московской области. После выяснилось, что таким образом мужчина отомстил за избиение. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина поругался с женой, которая обратилась за помощью к старшему сыну. Молодой человек вместе с друзьями пришли проучить скандалиста. В итоге дело закончилось дракой. После того, как его обидчики ушли разъяренный отец начал отправил сыну смс, в котором пообещал отомстить за нанесенные оскорбления.
Вечером во время прогулки с собакой он увидел одного из друзей сына, который принимал участие в избиении и, схватив нож, ударил его, повредив печень.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.
Ножи и молотки использовали два молодых жителя Краснодарского края в конфликте с четырьмя взрослыми мужчинами. Ссора возникла после употребления алкогольных напитков. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и колото-резаные ранения.
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