Мигрант ударил ножом молодого обидчика в поселке Лесной Московской области

Приезжий из Узбекистана с ножом напал на молодого человека в поселке Лесной Пушкинского района Московской области. После выяснилось, что таким образом мужчина отомстил за избиение. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Мужчина поругался с женой, которая обратилась за помощью к старшему сыну. Молодой человек вместе с друзьями пришли проучить скандалиста. В итоге дело закончилось дракой. После того, как его обидчики ушли разъяренный отец начал отправил сыну смс, в котором пообещал отомстить за нанесенные оскорбления.

Вечером во время прогулки с собакой он увидел одного из друзей сына, который принимал участие в избиении и, схватив нож, ударил его, повредив печень.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.