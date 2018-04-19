Бывший заместитель Олега Кондрашова опять арестован

Владимир Привалов был задержан вчера, а сегодня, 19 апреля, суд выбрал ему меру пресечения. Доводы адвоката не показались убедительными.

— Мы просили поместить его под домашний арест. Доводов было много, сказал Андрей Наумов программе «Кстати…». — Основной — что в предыдущем уголовном деле он находился 3 года под домашним арестом. Ничего не нарушал. И если бы хотел убежать, давно бы это сделал.

Сам Привалов говорил на суде о том, что его супруга не работает, мать имеет инвалидность, а четверо несовершеннолетних детей нуждаются в его воспитании.

Следователь Евгений Лагунов , со своей стороны, ходатайствовал об аресте. Он уверен, что будучи на свободе Привалов сможет согласовать показания с Олегом Кондрашовым , а также воздействовать на свидетелей и сообщников.

По версии следствия, в начале 2012 года глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов договорились с неким бизнесменом о взятке за содействие в предпринимательской деятельности.

Речь идет о Мамуке Лосаберидзе, который тогда подвизался в похоронном бизнесе и якобы заплатил за выделение участка по строительство крематория. Согласно договоренностям Лосаберидзе передал чиновникам взятку в размере 5 млн рублей, сообщается на сайте нижегородского облсуда. В дальнейшем он должен был «отстегивать» по 1 млн рублей ежемесячно «за общее покровительство и попустительство по службе». Всего шеф и заместитель в 2012–2013 годы получили 17 млн рублей.

На заседании Привалов напомнил, что в 2015 году в рамках уголовного дела о продаже акций муниципального АО «ТЭК-НН» по заниженной стоимости (Привалов осужден на 5 лет условно — прим. ред.) материал о взятке проверялся дважды, и оба раза в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако суд принял позицию обвинения и арестовал Владимира Привалова на два месяца до 16 июня включительно. Позже судом были арестованы предприниматели Юрий Гришин и Сергей Муравлев, которых следствие считает посредниками при передаче взяток, пишет «Коммерсант».