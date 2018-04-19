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В Подмосковье возбудили более 200 дел о картельных сговорах
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В Подмосковье возбудили более 200 дел о картельных сговорах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Порядка 243 миллионов рублей составила сумма штрафов, которые наложило Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы на подмосковные компании. С 2014 года в регионе было возбуждено 246 дел о картельных сговорах. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Золотарева.
Он отметил, что картельные сговоры касались по большей части лекарств, медицинского оборудования, строительства зданий и дорог, а также продуктов питания для образовательных и медицинских учреждений.
По словам Золотарева, в рамках возбужденных дел было принято более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства.
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