В Подмосковье возбудили более 200 дел о картельных сговорах 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Порядка 243 миллионов рублей составила сумма штрафов, которые наложило Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы на подмосковные компании. С 2014 года в регионе было возбуждено 246 дел о картельных сговорах. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Золотарева.
Он отметил, что картельные сговоры касались по большей части лекарств, медицинского оборудования, строительства зданий и дорог, а также продуктов питания для образовательных и медицинских учреждений.
По словам Золотарева, в рамках возбужденных дел было принято более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства.