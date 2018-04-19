В Подмосковье возбудили более 200 дел о картельных сговорах

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Порядка 243 миллионов рублей составила сумма штрафов, которые наложило Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы на подмосковные компании. С 2014 года в регионе было возбуждено 246 дел о картельных сговорах. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Золотарева.

Он отметил, что картельные сговоры касались по большей части лекарств, медицинского оборудования, строительства зданий и дорог, а также продуктов питания для образовательных и медицинских учреждений.

По словам Золотарева, в рамках возбужденных дел было принято более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства.