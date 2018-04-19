Во Владивостоке осудили пятерых разбойников

Все они получили реальные сроки.

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока пятеро жителей краевого центра признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2017 года. Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты спланировали нападение на женщину, проживавшую в квартире одного из домов по ул. Надибаидзе в г. Владивостоке.

Ворвавшись в намеченную квартиру, злоумышленники обнаружили, что вместо предполагаемой потерпевшей там живут уже другие люди (арендовавшие это жилье незадолго до нападения).

Однако, продолжая свой умысел на завладение чужим имуществом, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, и высказывая угрозы применения насилия, фигуранты подавили волю новых жильцов указанной квартиры к сопротивлению и похитили у них денежные средства, телефоны, компьютеры и иное имущество, причинив ущерб на общую сумму более 160 тыс. рублей.

Нападавшие были задержаны в тот же день, часть похищенного возвращено потерпевшим.