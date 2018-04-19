Бывший замдиректора ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках

Светлана Петренко. «При заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН стоимость продукции была завышена на 109 млн рублей, а сахарный песок обошёлся уголовно-исполнительной системе на 50 млн рублей дороже среднерыночных цен», — заявила официальный представитель СКР

По её словам, представитель фирмы-поставщика должен был передать Коршунову и его сообщникам взятку в 40 млн рублей. Подозреваемые получили только первую часть суммы в полтора миллиона.

В отношении бывшего замглавы ФСИН расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями и о хищениях.