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Бывший замдиректора ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках
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Бывший замдиректора ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках 

Говорит Москва 29 минут назад
«При заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН стоимость продукции была завышена на 109 млн рублей, а сахарный песок обошёлся уголовно-исполнительной системе на 50 млн рублей дороже среднерыночных цен», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По её словам, представитель фирмы-поставщика должен был передать Коршунову и его сообщникам взятку в 40 млн рублей. Подозреваемые получили только первую часть суммы в полтора миллиона.
В отношении бывшего замглавы ФСИН расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями и о хищениях.
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